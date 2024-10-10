Угорщина підписала з російським Газпромом угоду про можливе збільшення постачання газу
Угорщина може збільшити обсяги закупівлі російського газу: Будапешт підписав меморандум з російською газовидобувною корпорацією "Газпром"
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Він зазначив, що угорський уряд має зобов'язання та обов'язок забезпечити надійність енергопостачання країни в довгостроковій перспективі за конкурентними цінами. За його словами, у випадку закупівлі природного газу, це гарантується співпрацею між Угорщиною і Росією, а також між Угорщиною і Газпромом.
"Надійність постачання забезпечується довгостроковим контрактом, укладеним у 2021 році терміном на 15 років, а цінова конкурентоспроможність - додатковими торговими контрактами, що укладаються на постійній основі, які знижують ціну на природний газ, що закуповується. Завдяки такій практиці цього року до нашої країни надійде 6,7 млрд кубометрів російського газу за конкурентними цінами", - йдеться у повідомленні.
Сіярто додав, що угорська державна енергетична компанія MVM та російський Газпром підписали угоду "про продовження цієї сприятливої для Угорщини практики". Водночас в Газпромі зазначили, що угода передбачає можливість збільшення поставок російського газу в Угорщину.
- Раніше стало відомо, що Угорщина почала отримувати газ з Азербайджану - обсяги постачання планують збільшити.
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