Угорщина пояснила причину скасування візиту очільниці МЗС Німеччини Бербок до Будапешту

Про це інформує Reuters.

"У зв'язку з непередбачуваною зміною в календарі міністра закордонних справ, МЗС попросило перенести візит на більш пізній термін, сподіваємося, найближчим часом", - йдеться в повідомленні угорського зовнішньополітичного відомства.

Як зазначили у міністерстві, "причина суто технічна, а не політична".

У п'ятницю міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що воно "здивоване" скасуванням візиту і що необхідна "серйозна і чесна" дискусія після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в п'ятницю з президентом Росії Владіміром Путіним.