Угорщина пояснила причину скасування візиту очільниці МЗС Німеччини Бербок до Будапешту
Міністерство закордонних справ Угорщини пояснило, що запланований на понеділок візит очільниці німецького зовнішньополітичного відомства Бербок до Будапешта був скасований з технічних, а не політичних причин
Про це інформує Reuters.
"У зв'язку з непередбачуваною зміною в календарі міністра закордонних справ, МЗС попросило перенести візит на більш пізній термін, сподіваємося, найближчим часом", - йдеться в повідомленні угорського зовнішньополітичного відомства.
Як зазначили у міністерстві, "причина суто технічна, а не політична".
У п'ятницю міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що воно "здивоване" скасуванням візиту і що необхідна "серйозна і чесна" дискусія після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в п'ятницю з президентом Росії Владіміром Путіним.
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Після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через його поїздку до Москви, Будапешт раптово скасував візит міністерки закордонних справ Німеччини.
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