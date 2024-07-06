Візит Орбана до Москви спровокував конфлікт між Угорщиною та Німеччиною, - Bloomberg
Після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через його поїздку до Москви, Будапешт раптово скасував візит міністерки закордонних справ Німеччини
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в Берліні.
Зазначається, що зустріч угорського прем'єра з російським диктатором Володимиром Путіним в рамках так званої мирної місії викликала засудження з боку Шольца та інших лідерів Європейського Союзу, які заявили, що Орбан не мав мандату представляти ЄС.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою в Будапешті в понеділок для переговорів, однак уряд Угорщини, на подив німецької сторони, неочікувано скасував зустріч у п'ятницю ввечері.
За словами джерела видання, на тлі позаштатної поїздки Орбана до Росії серйозна та чесна дискусія між двома міністрами закордонних справ була б дуже важливою.
Раніше Шольц сказав журналістам, що Орбан не повідомляв його заздалегідь про свої плани поїздки.
"У питаннях зовнішньої політики Європейську раду представляє Шарль Мішель, а не Угорщина", - сказав Шольц і додав, що ЄС підтримує Україну, засуджує вторгнення Росії та переконаний, що війна не має закінчитися перемогою Москви.
- Нагадаємо, 5 липня Віктор Орбан прибув до Москви з візитом. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе