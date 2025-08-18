Угорська опозиція вимагає від РФ утриматися від втручання в зовнішню політику
Лідер опозиції Угорщини Петер Мадяр вимагає запевнень від Росії, що та не буде втручатися у внутрішню політику держави на тлі майбутніх парламентських виборів
Про це пише Reuters.
"Я вимагаю чітких запевнень, що Російська Федерація утримається від будь-яких дій, які можна було б вважати втручанням у внутрішню політику Угорщини, включаючи дезінформаційні кампанії, кібероперації або залякування політиків та громадян", – заявив Мадяр.
Він також додав: між державами не буде можливості змістовної співпраці за відсутності поваги до суверенітету Будапешта.
Зокрема, раніше Мадяр казав, що Угорщина буде прагнути до прагматичних відносин із Москвою, проте "суверенітет Угорщини та недоторканність наших демократичних процесів не можуть бути предметом переговорів".
- 14 серпня Мадяр заявив, що російські спецслужби намагаються втручатись у вибори та підірвати його кампанію проти премʼєр-міністра Віктора Орбана.
