Угорська опозиція вимагає від РФ утриматися від втручання в зовнішню політику

Про це пише Reuters.

"Я вимагаю чітких запевнень, що Російська Федерація утримається від будь-яких дій, які можна було б вважати втручанням у внутрішню політику Угорщини, включаючи дезінформаційні кампанії, кібероперації або залякування політиків та громадян", – заявив Мадяр.

Він також додав: між державами не буде можливості змістовної співпраці за відсутності поваги до суверенітету Будапешта.

Зокрема, раніше Мадяр казав, що Угорщина буде прагнути до прагматичних відносин із Москвою, проте "суверенітет Угорщини та недоторканність наших демократичних процесів не можуть бути предметом переговорів".