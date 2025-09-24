Україна має стати співархітектором рішень і політик ЄС: Іонова про відкриття офісу Європарламенту в Києві
Відкриття представництва Європейського парламенту в Києві створює нові можливості для участі України у формуванні європейських рішень. Очікується, що ця платформа стане не просто каналом комунікації, а справжнім простором для діалогу та спільної розробки політик
Про це заявила народна депутатка України Марія Іонова - голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення реалізації стратегічного курсу держави на вступ до ЄС і НАТО - у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Ми формально залишаємося у статусі кандидата, але це не заважає нам креативно й продуктивно використовувати надані можливості. Зокрема, офіс Європейського парламенту в Києві має стати майданчиком для координації та розробки спільної політики як в Україні, так і в самому Європейському Союзі. І це не лише питання адвокації окремих інтересів", - зазначила Іонова.
За її словами, Україна має стати співархітектором рішень і політик ЄС, адже світ стикається з низкою глобальних викликів. Не варто замикатися в односторонніх форматах, які не сприяють діалогу й лише породжують брак ідей і креативності.
"Відкриття представництва Європейського парламенту в Києві - це передусім шанс для обох сторін. Ми очікуємо, що воно стане простором для реальних дискусій, а не лише обміну документами, сигналами чи заявами. На мою думку, це буде майданчик для справжнього діалогу. І це працюватиме на користь не лише України, а й самого Європейського Союзу", - наголосила Іонова.
- 17 вересня голова Європейського парламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді України і повідомила про відкриття нового офісу Європарламенту в Києві.
