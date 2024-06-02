Україна може збивати німецькими Patriot ворожу авіацію над територією РФ, - генерал-майор Фройдіг

Про це повідомляє Tagesschau.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може розгортати страшні плануючі бомби", - заявив Фройдіг.

За його словами, тактичне використання систем є виключною відповідальністю українських військових.

"Вони можуть використовувати їх у рамках міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримуватимуться цього, але й будуть також робити це з великою тактичною майстерністю", - додав генерал-майор Бундесверу.

Натомість він не сказав, чи німецька зброя вже застосовувалася на території Росії чи над нею.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ.

Також міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

28 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Гельсінкі не обмежували Україну в завданні ударів по території РФ фінською зброєю.

Крім того, дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Польща, Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія та Чехія.