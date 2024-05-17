Україна отримає від Литви 6 радарних систем AMBER 1800 у рамках ініціативи з посилення ППО
У рамках німецької ініціативи з посилення української ППО "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" (IAADImmediate Action on Air Defence) Литва оголосила про передачу Україні 6 радарних систем AMBER 1800
Про це міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, передає Укрінформ.
"Пов’язана з цим поставка шести радарних систем AMBER 1800 є внеском Литви у порятунок життів в Україні. Дякую за вашу участь у нашій ініціативі протиповітряної оборони", - заявив Пісторіус.
Окремо міністр оборони ФРН оцінив підтримку Литвою України, назвавши її внесок "незвичайно високим".
Довідково: Amber-1800 - наземна мобільна радіолокаційна станція, розроблена в Литві. Призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, їхніх координат за азимутом і дальністю.
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17 травня Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, у який увійшли боєприпаси, антидрони, безпілотники, генератори та інше обладнання.
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