Україна отримає від Литви 6 радарних систем AMBER 1800 у рамках ініціативи з посилення ППО

Про це міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, передає Укрінформ.

"Пов’язана з цим поставка шести радарних систем AMBER 1800 є внеском Литви у порятунок життів в Україні. Дякую за вашу участь у нашій ініціативі протиповітряної оборони", - заявив Пісторіус.

Окремо міністр оборони ФРН оцінив підтримку Литвою України, назвавши її внесок "незвичайно високим".

Довідково: Amber-1800 - наземна мобільна радіолокаційна станція, розроблена в Литві. Призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, їхніх координат за азимутом і дальністю.