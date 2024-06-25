Україна отримала другу партію ракет для Patriot і танки Leopard від Іспанії, - ЗМІ
У п'ятницю, 21 червня, в Україну прибула друга партія ракет великої дальності для зенітно-ракетних комплексів Patriot, надісланих Іспанією
Про це інформує El Mundo з посиланням на джерело в іспанському уряді.
Як зазначила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів 25 травня, Patriot є частиною "важливої поставки", що мала відбутись у червні цього року.
Новий пакет допомоги від Іспанії також включає партію бойових танків Leopard, різні види боєприпасів, в тому числі 155-мм артилерійські снаряди, системи протидії безпілотникам, оптико-електронні системи спостереження і стеження, а також дистанційні башти для озброєння.
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У п'ятницю, 21 червня, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передачу Україні системи ППО Patriot.
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