Україна отримала другу партію ракет для Patriot і танки Leopard від Іспанії, - ЗМІ

Про це інформує El Mundo з посиланням на джерело в іспанському уряді.

Як зазначила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів 25 травня, Patriot є частиною "важливої поставки", що мала відбутись у червні цього року.

Новий пакет допомоги від Іспанії також включає партію бойових танків Leopard, різні види боєприпасів, в тому числі 155-мм артилерійські снаряди, системи протидії безпілотникам, оптико-електронні системи спостереження і стеження, а також дистанційні башти для озброєння.