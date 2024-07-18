Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією
Україна у Вудстоку, що у Великій Британії, уклала двосторонні угоди про безпеку з Чехією та Словенією
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з чеським президентом Петром Фіалою.
"Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері, передусім йдеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки. Чехія й надалі допомагатиме нашій державі у межах своєї ініціативи з постачання артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів", - йдеться в повідомленні.
Водночас така угода передбачає, що Чехія співпрацюватиме у невійськовій сфері з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення та відбудови держави. Водночас Прага планує відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги.
Водночас Зеленський уклав двосторонн угоду з словенським прем’єром Робертом Голобом.
Згідно з документом, Словенія зокрема додатково виділить 5 млн євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та програму "Зерно з України", сприятиме в навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM).
Водночас Київ та Любляна поглиблюватимуть співпрацю у сфері інформаційної та кібербезпеки, розвідки й контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.
- 27 червня президент Володимир Зеленський 27 червня у Брюсселі підписав низку угод про гарантії безпеки для України.
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