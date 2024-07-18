Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією

Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією

18 липня, 2024 четвер
17:21
Світ прапор України, Львів

Україна у Вудстоку, що у Великій Британії, уклала двосторонні угоди про безпеку з Чехією та Словенією

Зміст

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з чеським президентом Петром Фіалою.

"Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері, передусім йдеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки. Чехія й надалі допомагатиме нашій державі у межах своєї ініціативи з постачання артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів", - йдеться в повідомленні.

Водночас така угода передбачає, що Чехія співпрацюватиме у невійськовій сфері з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення та відбудови держави. Водночас Прага планує відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги.

Водночас Зеленський уклав двосторонн угоду з словенським прем’єром Робертом Голобом.

Згідно з документом, Словенія зокрема додатково виділить 5 млн євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та програму "Зерно з України", сприятиме в навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM).

Водночас Київ та Любляна поглиблюватимуть співпрацю у сфері інформаційної та кібербезпеки, розвідки й контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.

  • 27 червня президент Володимир Зеленський 27 червня у Брюсселі підписав низку угод про гарантії безпеки для України.
Теги:
Україна
Чехія
Словенія
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
гарантії безпеки
Читайте також:
спека у Європі
17 липня, 2024 середа
З яких регіонів почнеться послаблення спеки, та коли і де чекати дощі: прогноз від Наталки Діденко
Україна - США, конгрес
16 липня, 2024 вiвторок
Конгрес закликав Білий дім розкрити деталі, чи має Китай дані про втрачену в Україні зброю Штатів, - Reuters
17 липня, 2024 середа
"Робота українських пілотів F-16 дивовижна": міністр оборони Нідерландів прокоментував терміни появи літаків в Україні
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.29
    Купівля 41.29
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 45.1
    Продаж 45.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 липня
17:43
Дві й три черги відключень: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 19 липня
17:43
Кирило Буданов
"Буданову заборонили реалізовувати план з убивства дітей високопосадовців РФ": російські пропагандисти створили новий фейк
17:41
загранпаспорт рф
РФ погрожує українцям на ТОТ конфісковувати автівки, незастраховані в російських компаніях, - Спротив
17:37
Оновлено
РФ атакувала Донеччину з різнокаліберної зброї: загинуло 5 людей, є поранені
17:34
Ексклюзив
пожежа у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"
Пустий цех так не димить: Defense Express про пожежу у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"
17:23
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс зізнався, що не отримав зарплату за перший фільм "Дедпул"
17:12
Спека у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи варто очікувати похолодання
16:50
новини Заходу України
Кабмін пропонує збільшити видатки бюджету на півтрильйона гривень, майже все піде на оборону
16:50
обстріл Херсона
РФ обстрілює Херсон та область: є загиблий та поранені, пошкоджено авто гуманітарної місії
16:43
Оновлено
Додаток "Дія"
У Дії можна буде дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані
16:40
Алек Болдвін
З фільму Болдвіна "Іржа" вирізали сцену, під час репетиції якої застрелили українку Гатчінс
16:35
Ексклюзив
Великій Британії потрібен переговірник: експерт-міжнародник Краєв про зустріч Джонсона з Трампом
16:15
Петер Пеллегріні, Словаччина
Словаччина не бойкотуватиме головування Угорщини в ЄС, - президент
16:12
Ексклюзив
Ірина Геращенко
"ЄС не вимагав цього прямо зараз": нардепка Геращенко про підняття акцизу на пальне
16:11
електроенергія
У деяких областях України застосовано екстрені відключення: ситуація в енергосистемі 18 липня
16:03
OPINION
Ірина Федорів
"Судді майдану" можуть залишитися в системі. Чому судова реформа стагнує?
15:52
відключення електроенергії
Агентство ООН у справах біженців виділить $100 млн, аби допомогти Україні підготуватися до зими
15:51
Зерно, порт
Відбирають зерно: росіяни на ТОТ Херсонщини змушують фермерів працювати на псевдовладу, - "Жовта стрічка"
15:46
Ігор Кондратюк
Кондратюк відреагував на заклики Лорак до миру на Словʼянському базарі
15:33
Ексклюзив
Путін_Росгвардія
Путін перебуває в критичній ситуації, у нього немає системних резервів, - генерал Маломуж
15:29
електромережі ЛЕП світло
Населені пункти за 20 км від кордону з РФ, Білоруссю та лінії фронту не відключатимуть від світла
15:27
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна блокуватиме російські радіосигнали у прифронтових регіонах
15:24
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Європарламент переобрав фон дер Ляєн на посаду очільниці Єврокомісії
14:53
Збірна України, Євро-2024
Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА за підсумками Євро-2024
14:53
Червінський у суді
У Шевченківському райсуді триває засідання у ще одній справі Червінського
14:51
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:30
Морський дрон
СБУ дронами уразили базу берегової охорони РФ в окупованому Криму, - ЗМІ
14:23
телефон
Британська розвідка оцінила, як РФ намагається посилити державний контроль над інтернет-майданчиками в країні
14:19
Оновлено
Зеленський прибув до Великої Британії та виступив на саміті Європейської політичної спільноти
14:05
Оновлено
РФ уночі вдарила КАБом по Куп'янщині: загинула жінка, двоє постраждалих
14:01
OPINION
Віктор Каспрук
У "мирних угодах" Путіна миру не проглядається
13:42
Банківські рахунки, квартири, авто преміум-класу: в Україні арештували майно довіреної особи Януковича
13:35
Верховна Рада
Рада підтримала за основу законопроєкт про підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у корупційних справах
13:11
Володимир Зеленський
"Зеленський пішов ва-банк заради обіцянок Заходу і програв усе": маніпуляції світових ЗМІ за 18 липня
12:50
Окупанти, Крим
Окупанти планують створити на ТОТ "хуторські та міські козачі товариства", - голова Запорізької ОВА
12:42
На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna
Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль
12:26
Урсула фон дер Ляєн
"Замирення агресора": Урсула фон дер Ляєн прокоментувала "місію миру" від Орбана
12:17
Урожайне
ЗСУ відійшли від позицій в Урожайному на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"
12:02
Україна доправила до сектору Гази 1 тис. тонн пшеничного борошна
12:00
OPINION
Ігор Луценко
Нове покоління командирів повстає проти старого і байдужого
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV