Україна почала переговори з Румунією щодо укладення безпекової угоди

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

Зазначається, що переговори почалися на четвертій зустрічі щодо української Формули миру.

Румунія стала дев’ятою країною, яка розпочала двосторонні безпекові переговори з Україною. Також зазначається, що "це стало логічним продовженням домовленостей за результатами телефонної розмови президентів України та Румунії від 9 січня 2024 року та кроком на виконання Спільної декларації лідерів обох держав від 10 жовтня 2023 року".

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зазначив, що "без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні".

"Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди та узгодили модальності подальших переговорів", - йдеться у повідомленні.