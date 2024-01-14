Україна почала переговори з Румунією щодо укладення безпекової угоди
У Давосі за участі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та державного секретаря МЗС Румунії Юліана Фота розпочалися переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди
Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.
Зазначається, що переговори почалися на четвертій зустрічі щодо української Формули миру.
Румунія стала дев’ятою країною, яка розпочала двосторонні безпекові переговори з Україною. Також зазначається, що "це стало логічним продовженням домовленостей за результатами телефонної розмови президентів України та Румунії від 9 січня 2024 року та кроком на виконання Спільної декларації лідерів обох держав від 10 жовтня 2023 року".
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента УкраїниЗаступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зазначив, що "без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні".
"Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди та узгодили модальності подальших переговорів", - йдеться у повідомленні.
- 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва. Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".
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