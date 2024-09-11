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Ексклюзив

"Україна посіла центральне місце": журналістка Голосу Америки Гіпсон про дебати Гарріс і Трампа

Марина Клюєва
11 вересня, 2024 середа
20:40
Світ Камала Гарріс

Журналістка Голосу Америки Катерина Гіпсон вважає, що Україна посіла центральне місце під час дебатів кандидатки у президенти США Камали Гарріс та Дональда Трампа

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталія Стареправо.

Зокрема журналістка Голосу Америки зазначила, що на дебатах вагоме місце приділили зовнішній політиці. Зокрема питанню війни в Україні.

"Безумовно. Нечасто можна побачити такий акцент на зовнішній політиці під час президентських дебатів, як цього разу. Зазвичай, увага прикута до внутрішніх проблем, адже зрозуміло, що американців цікавлять такі питання, як економіка, робочі місця та право на аборт. Хоча ці питання обговорювалися, зовнішня політика, особливо Україна, посіла центральне місце", - сказала Катерина Гіпсон. 

Вона зауважила, що за словами Камали Гарріс Трампу не можна довіряти перемовини, і в разі його перемоги війна закінчилася б на користь РФ.

"Камала Гарріс прямо кинула виклик Трампу, заявивши, що європейські лідери і лідери НАТО стурбовані тим, що якби Трамп був на посаді президента, війна в Україні закінчилася б швидкою перемогою Владіміра Путіна. Вона стверджувала, що Трампу не можна довіряти ведення переговорів з такими авторитарними лідерами. Доволі різкі слова від Камали Гарріс", - додала вона.

  • Кандидати у президенти США - демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп провели 11 вересня перші дебати. Телеканал "Еспресо" демонстрував дебати наживо.
Теги:
Україна
Росія
вибори
вибори президента
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
Світ про Україну
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