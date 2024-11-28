"Україна потребує запрошення в НАТО": Зеленський поговорив телефоном з прем'єром Британії Стармером

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

"Домовилися бути в тісному контакті з європейськими лідерами щодо кроків, які мають поставити Україну в найсильнішу з можливих позицію перед будь-яким розвитком подій. Я наголосив: для цього Україна потребує запрошення в НАТО й подальшого нарощування далекобійних спроможностей", - заявив президент.

Він також поділився з британським прем'єром деталями російської атаки 28 листопада, під час якої ворог випустив по Україні понад 90 ракет і майже 100 дронів. Тому лідери приділили окрему увагу питанню подальшої оборонної співпраці.

Крім того, вони обговорили можливу участь України у саміті Joint Expeditionary Force наступного місяця в Таллінні, куди нас запросила Естонія. За словами Зеленського, цього року Україна стала єдиною країною, що взяла участь як спостерігач у навчаннях JEF Joint Protector 2024. Надалі Київ зацікавлений у поглибленні співпраці із цим об’єднанням.

"Також домовилися з паном прем’єр-міністром прискорити підготовку угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією", - додав Зеленський.