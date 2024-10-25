Україна розпочала переговори з Болгарією щодо безпекової угоди

Про це повідомили в Офісі президента.

Переговори відбулися за дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, а також відповідно до Спільної декларації G7.

За підсумками переговорів сторони досягли домовленості щодо ключових положень майбутньої угоди.

Жовква підкреслив важливість укладення такої угоди з Болгарією, зазначивши, що Україна вже підписала 27 аналогічних угод відповідно до Спільної декларації G7.

"Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації "Групи семи". Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", – наголосив Ігор Жовква.

Сторони погодили подальший графік консультацій з метою оперативного завершення роботи над проєктом угоди.