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Україна розпочала переговори з Болгарією щодо безпекової угоди

Марія Науменко
25 жовтня, 2024 п'ятниця
23:05
Світ

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква завершив перший етап переговорів з болгарською стороною щодо укладання двосторонньої угоди у сфері безпеки

Зміст

Про це повідомили в Офісі президента.

Переговори відбулися за дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента  Ігоря Жовкви, а також відповідно до Спільної декларації G7.

За підсумками переговорів сторони досягли домовленості щодо ключових положень майбутньої угоди. 

Жовква підкреслив важливість укладення такої угоди з Болгарією, зазначивши, що Україна вже підписала 27 аналогічних угод відповідно до Спільної декларації G7.

"Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації "Групи семи". Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", – наголосив Ігор Жовква.

Сторони погодили подальший графік консультацій з метою оперативного завершення роботи над проєктом угоди.

  • 18 липня Україна у Вудстоку, що у Великій Британії, уклала двосторонні угоди про безпеку з Чехією та Словенією.
Теги:
Новини
Україна
Болгарія
допомога Україні
підтримка України
гарантії безпеки
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