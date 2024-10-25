Україна розпочала переговори з Болгарією щодо безпекової угоди
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква завершив перший етап переговорів з болгарською стороною щодо укладання двосторонньої угоди у сфері безпеки
Про це повідомили в Офісі президента.
Переговори відбулися за дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, а також відповідно до Спільної декларації G7.
За підсумками переговорів сторони досягли домовленості щодо ключових положень майбутньої угоди.
Жовква підкреслив важливість укладення такої угоди з Болгарією, зазначивши, що Україна вже підписала 27 аналогічних угод відповідно до Спільної декларації G7.
"Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації "Групи семи". Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", – наголосив Ігор Жовква.
Сторони погодили подальший графік консультацій з метою оперативного завершення роботи над проєктом угоди.
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