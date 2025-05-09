Україна сама вирішує, яким шляхом їй іти, – Мерц про вступ країни до НАТО

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, передає Укрінформ.

"Я поділяю оцінку генерального секретаря щодо членства України в НАТО. Хочу додати, що Україна має перспективу вступу до Європейського Союзу, яка, вочевидь, буде реалізована раніше, ніж вступ до НАТО, якщо останній колись відбудеться. І має бути зрозуміло, що Україна самостійно, у межах свого суверенітету, вирішує, яким шляхом їй іти", - сказав Мерц.

За його словами, якщо Україна виконає передумови та критерії для вступу до ЄС, "вона стане бажаним членом Європейського Союзу".

"Україна є і повинна залишатися суверенною у розв'язанні питань щодо своєї приналежності до політичних і військових союзів", - наголосив канцлер ФРН.

Раніше Рютте заявляв, що вступ України в Альянс не розглядається як частина ймовірної мирної угоди. При цьому він назвав шлях України до НАТО незворотнім.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня 2023 року у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. Засідання пройшли на рівні лідерів країн та урядів. У зустрічах взяли участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково були запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса прибули понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті взяв участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Президент Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

23 липня 2023 року тодішній міністр оборони Резніков висловив думку, що влітку 2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО. При цьому країни НАТО неодноразово говорили про те, що вступ України до Альянсу неможливий до завершення війни з РФ.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

21 червня Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу до блоку.

25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС.

30 жовтня Європейська комісія повідомила, що готова до відкриття перших переговорних кластерів з Україною у 2025 році за виконання необхідних умов.

9 квітня 2025 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Україна вже виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС. Пізніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос сказала, що до кінця 2025 року можна відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу.

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