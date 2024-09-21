Україна відкриє нові консульства у Словаччині та Румунії
Міністерство закордонних справ України планує відкрити нові консульські установи в Словаччині та Румунії
Про це повідомляє МЗС.
Нові консульські установи Словаччині та Румунії відкривають для забезпечення захисту прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах.
"Це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. Словацькі та румунські партнери не тільки підтримують Україну у її боротьбі за суверенітет, але й готові активно долучатися до процесу повоєнної відбудови нашої країни", - зазначили у МЗС.
- Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що Україна має намір розширити консульську присутність у Словаччині та відкрити нове генеральне консульство.
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