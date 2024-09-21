Україна відкриє нові консульства у Словаччині та Румунії

Про це повідомляє МЗС.

Нові консульські установи Словаччині та Румунії відкривають для забезпечення захисту прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах.

"Це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. Словацькі та румунські партнери не тільки підтримують Україну у її боротьбі за суверенітет, але й готові активно долучатися до процесу повоєнної відбудови нашої країни", - зазначили у МЗС.