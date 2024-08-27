"Україна вторглася в Курськ під проводом НАТО": антиукраїнські наративи світових ЗМІ за 27 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 27 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 27 серпня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.
Маніпуляція: Австралійська журналістка Кейтлін Джонстон на своїй сторінці у Х написала: "Відповідь на події у Курську. Щоразу, коли Україна використовує зброю НАТО під час чергової ескалації у цій війні, Росія відповідає ескалацією проти України, а не проти НАТО, після чого Зеленський і натовські посіпаки стверджують, що можна продовжувати ескалацію, оскільки Росія не завдала удару у відповідь по НАТО".
Спростування: К. Джонстон намагається представити дії України, яка відбиває російську агресію, як ескалацію війни. Насправді саме Росія ескалує конфлікт, постійно обстрілюючи об'єкти критичної інфраструктури в Україні, вбиваючи цивільних та продовжуючи наступати на нашу територію.
Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Вторгнення України в Курськ, що є вторгненням у Росію під проводом НАТО, - хоча і НАТО, і США заперечують свою участь, просто не могло статися без значної участі - це поклало край переговорам, і тепер все, що лишається - завдати стратегічної поразки Україні".
Спростування: Заяви С. Ріттера, що українська операція в Курську нібито зірвала можливість переговорів між Росією та Україною - неправда, адже саме Кремль ніколи не був зацікавлений у мирних переговорах. Тож російська влада використовує "Курську операцію" ЗСУ як аргумент для відмови від перемовин з Україною про справедливий мир.
- Раніше світові ЗМІ ширили фейк, що Білорусь може приєднатися до РФ, щоб покласти край маріонетковій війні США в Україні.
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