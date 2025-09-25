Україна й Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини: Сибіга та глава МЗС Джастін Ткаченко підписали комюніке

Про це повідомила пресслужба українського Міністерства закордонних справ.

Відповідний документ Сибіга й Ткаченко уклали на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

"Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці", – наголосив Сибіга, додавши, що Київ готовий розвивати відносини у ключових сферах, зокрема глобальної продовольчої безпеки, цифрових технологій і гуманітарних ініціатив.

Зазначено, що за 2025 рік це – третє встановлення Україною дипломатичних відносин. Раніше комюніке також були підписані з Федеративною Республікою Сомалі (11 квітня 2025) та Сирією (24 вересня 2025).