Україна й Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини: Сибіга та глава МЗС Джастін Ткаченко підписали комюніке
25 вересня очільники МЗС України й Папуа Нової Гвінеї, Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко, підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами
Про це повідомила пресслужба українського Міністерства закордонних справ.
Відповідний документ Сибіга й Ткаченко уклали на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН.
"Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці", – наголосив Сибіга, додавши, що Київ готовий розвивати відносини у ключових сферах, зокрема глобальної продовольчої безпеки, цифрових технологій і гуманітарних ініціатив.
Зазначено, що за 2025 рік це – третє встановлення Україною дипломатичних відносин. Раніше комюніке також були підписані з Федеративною Республікою Сомалі (11 квітня 2025) та Сирією (24 вересня 2025).
- У середу, 24 вересня, Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.
