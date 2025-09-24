Україна знайшла формат спілкування зі США, який сприятиме результату, - Стефанішина про зустріч Зеленського й Трампа у Нью-Йорку

"Я б загалом назвала цю зустріч дуже змістовною, дуже позитивною і, на мою думку, найбільш наповненою домовленостями і результатами… Я думаю, що ми "нащупали" той формат спілкування, який найбільше сприятиме результату", – зауважила Стефанішина.

"На сьогодні потужна делегація працює чотири дні в Нью-Йорку, будуть зустрічі і після зустрічі з президентом Трампом, буде низка делегацій, які приїдуть у Вашингтон уже найближчими тижнями, які будуть опрацьовувати різні питання. Так само ми скоординуємося з європейськими колегами. Тобто не всі питання, які стосуються завершення війни, пов’язані з діалогом з агресором. Тому я маю стримано-оптимістичні очікування і точно можу сказати, що все, що від нас залежить, буде зроблено", – сказала вона.