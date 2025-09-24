Україна знайшла формат спілкування зі США, який сприятиме результату, - Стефанішина про зустріч Зеленського й Трампа у Нью-Йорку
Посол України в США Ольга Стефанішина розповіла, що Києву вдалося знайти формат спілкування із Вашингтоном, який найбільше сприятиме результату для закінчення війни
Про це вона сказала після зустрічі президентів Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Нью-Йорку 23 вересня, цитує Укрінформ.
"Я б загалом назвала цю зустріч дуже змістовною, дуже позитивною і, на мою думку, найбільш наповненою домовленостями і результатами… Я думаю, що ми "нащупали" той формат спілкування, який найбільше сприятиме результату", – зауважила Стефанішина.
Посол додала, що зустріч лідерів була тривалою та спокійною, і вони "в режимі живої дискусії" обговорили військову ситуацію, потреби військових, систем ППО та економічний тиск на РФ зокрема.
"На сьогодні потужна делегація працює чотири дні в Нью-Йорку, будуть зустрічі і після зустрічі з президентом Трампом, буде низка делегацій, які приїдуть у Вашингтон уже найближчими тижнями, які будуть опрацьовувати різні питання. Так само ми скоординуємося з європейськими колегами. Тобто не всі питання, які стосуються завершення війни, пов’язані з діалогом з агресором. Тому я маю стримано-оптимістичні очікування і точно можу сказати, що все, що від нас залежить, буде зроблено", – сказала вона.
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку 23 вересня заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
- Зеленський відреагував на заяву американського лідера Дональда Трампа, що Україна здатна за підтримки ЄС повернути свої території.
