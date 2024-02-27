Українська влада може зробити більше для боротьби з корупцією, - речник Держдепу США
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що його країна веде постійний діалог з українською владою щодо антикорупційних заходів
Про це він заявив на брифінгу 26 лютого.
Міллера запитали, чи підтвердили США інформацію про те, що Україна причетна до корупції в оборонній промисловості "на десятки мільярдів доларів, зокрема до розкрадання сотень тисяч артилерійських снарядів".
На це речник Держдепу США відповів, що він не чув таких повідомлень, але питання антикорупційних заходів США з Україною обговорюють давно.
"Ми бачили, що вони вжили низку заходів для боротьби з корупцією протягом останніх кількох років. Ми вважаємо, що вони можуть зробити більше, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему", - наголосив Міллер.
- Ще у жовтні 2023 року у США заявили, що останніми тижнями Україна вживає "агресивних заходів" для подолання корупції і це залишається пріоритетом.
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