За версією ЦПД при РНБО України, 16 серпня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Українські війська здійснюють широкомасштабні мародерства в Курську. Вони також жорстоко нападають на цивільне населення, вбиваючи безліч неозброєних людей, які тікають від бойових дій".

Спростування: Це неправдива заява, яка є частиною російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію українських військових на тлі операції в Курській області.

Маніпуляція: Ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор на своїй сторінці в X написав: "Прорив Україною вразливого місця на російському кордоні, ймовірно, був здійснений на основі даних американської розвідки. Це робилося для того, щоб створити ілюзію прогресу, аби розпалювачі війни у Вашингтоні надсилали їм більше грошей. Укладіть мир, дурні!".

Спростування: У своїй заяві Дуглас Макгрегор просуває ідею, що замість того, аби продовжувати боротьбу з російською агресією і досягати стратегічних військових успіхів, Україна повинна домовлятись з ворогом на його умовах, які, по суті, диктують Україні капітуляцію.