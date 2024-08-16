Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Українські війська здійснюють широкомасштабні мародерства в Курську": антиукраїнські наративи у світових ЗМІ за 16 серпня

"Українські війська здійснюють широкомасштабні мародерства в Курську": антиукраїнські наративи у світових ЗМІ за 16 серпня

Влад Дідусь
16 серпня, 2024 п'ятниця
17:17
Світ Курськ

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які світові медіа запустили 16 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 16 серпня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Українські війська здійснюють широкомасштабні мародерства в Курську. Вони також жорстоко нападають на цивільне населення, вбиваючи безліч неозброєних людей, які тікають від бойових дій".

Спростування: Це неправдива заява, яка є частиною російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію українських військових на тлі операції в Курській області.

Маніпуляція: Ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор на своїй сторінці в X написав: "Прорив Україною вразливого місця на російському кордоні, ймовірно, був здійснений на основі даних американської розвідки. Це робилося для того, щоб створити ілюзію прогресу, аби розпалювачі війни у Вашингтоні надсилали їм більше грошей. Укладіть мир, дурні!". 

Спростування: У своїй заяві Дуглас Макгрегор просуває ідею, що замість того, аби продовжувати боротьбу з російською агресією і досягати стратегічних військових успіхів, Україна повинна домовлятись з ворогом на його умовах, які, по суті, диктують Україні капітуляцію.

  • 15 серпня світові ЗМІ просували фейк, буцімто Україна намагається обстріляти ЗАЕС, щоб звинуватити РФ.
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Війна з Росією
фейк
США
пропаганда
російські фейки
Світ про Україну
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Курськ
Читайте також:
Карта бойових дій за 7-14 серпня
Автор Богдан Бачинський
14 серпня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 8-14 серпня: драма на Покровсько-Торецькому фронті й ейфорія під Курськом
Автор Оксана Ліховід
15 серпня, 2024 четвер
Генерал армії України Маломуж розповів, яке стратегічне завдання Путін поставив Герасимову щодо сходу України
Олександр Шовковський, Динамо
Автор Влад Дідусь
14 серпня, 2024 середа
"Динамо" і "Зальцбург" пішли на хитрощі заради виходу у Лігу чемпіонів
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.95
    Продаж 45.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
16 серпня
18:27
Ексклюзив
У Defense Express розповіли, скільки росіяни ще мають винищувачів Ту-22М3
18:14
Оновлено
"Колос" - "Інгулець", УПЛ
"Чорноморець" переміг "Колос" в УПЛ. Розклад усіх матчів і трансляцій 3-го туру
18:11
Ексклюзив
Законопроєкт про трофейну зброю оголяє проблему відсутності закону про зброю, - нардеп Осадчук
18:06
Курська область. Зруйнований міст, Сейм
На Курщині зруйновано міст через річку Сейм. В оточення могли потрапити сотні російських військових
18:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Навіщо Верещук біженці з Росії?
17:57
Ізраїль, ЦАХАЛ
США представили нову пропозицію щодо перемир'я в Газі
17:50
Ноутбук
Кабмін підтримав законопроєкт щодо посилення санкцій проти цифрових продуків РФ
17:35
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик - Фʼюрі: визначилась дата і місце проведення реваншу
17:21
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулось 75 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку
17:14
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Гендиректор Охматдиту стверджує, що фонд, який збирав кошти на відбудову лікарні, відмовляється їх перераховувати
17:06
Дональд Туск
Туск оголосив про намір Польщі прийняти Олімпіаду
17:05
Підпал автівки
У Миколаєві викрили трьох підлітків, які на замовлення росіян палили автівки ЗСУ
17:05
Ексклюзив
Ірина Верещук
Верещук має займатися питаннями громадян України, а евакуацією з Курщини міжнародні організації, - голова Асоціації Молодих ВПО України Петросян
17:04
Огляд
pinhvin
"Мій друг пінгвін" не "Чужий...": що подивитися на вихідних
17:00
Кім Дотком
Завдав збитків кіно- та музичній індустрії на понад $500 млн: засновника файлообмінника Кіма Доткома екстрадують до США
16:54
путін літак
Путін здійснить візит Азербайджану
16:46
танк Leopard 2A6
Голова оборонного комітету бундестагу закликав надати Україні більше танків Leopard
16:37
Війська РФ підійшли на відстань у 6 км до Мирнограда на Донеччині, у місті залишаються близько 20 тис. людей, - МВА
16:37
Юрій Вернидуб
"Багато часу витрачаємо на кордоні": Вернидуб знайшов виправдання після вильоту "Кривбасу" з ЛЄ
16:29
Галина Безрук
"Новий канал" пояснив, чому продовжує транслювати серіал з Безрук, яка залишилась у РФ
16:27
на фото наслідки обстрілу
РФ 15 серпня обстріляла завод Kernel на Харківщині: загинули 2 співробітників, є поранені
16:12
Ексклюзив
заборона УПЦ МП
Законопроєкт про заборону УПЦ (МП) не спрямований на заборону будь-якого релігійного сповідування, - священник ПЦУ Коваленко
16:01
Дмитро Лубінець
Лубінець відповів на критику щодо надання мешканцям Курщини можливості евакуюватися в Україну
16:01
Маріуполь
В окупованому Маріуполі планують приймати біженців з Курської області
16:01
OPINION
Олена Сокотюк
Деколонізація. Чому дії вертикалі Банкової викликали обурення і де межі повноважень військових адміністрацій та місцевої влади?
16:00
Ексклюзив
Політолог Магда припустив, як обмін Гершковича може бути пов’язаний з публікацією WSJ про підрив "Північних потоків"
15:58
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:57
Угорщина
Спрощення Угорщиною в'їзду росіян: країни Балтії та Північної Європи надіслали спільного листа до Єврокомісії
15:56
Владислав Власюк
Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики
15:48
Бурак Озчівіт
Турецький актор, зірка "Величного століття" Бурак Озчівіт зніметься в російському фільмі, - росЗМІ
15:43
Оновлено
медичний канабіс
В Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу: які зміни впроваджені
15:42
Одна із найбезпечніших у світі: Міноборони допустило до постачання в ЗСУ броньовану інженерну машину Buffalo MPV
15:30
Київському блогеру оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн
15:25
Дональд Туск
Прем’єр Польщі Туск заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах
15:10
Ексклюзив
Карта бойових дій за 7-14 серпня
Поки немає тенденції, що ми зможемо стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, - військовий оглядач Попович
15:10
Ексклюзив
Путін та Лукашенко
Заклик Лукашенка до перемовин є завуальованою пропозицією Путіна припинити війну, - політолог Магда
15:01
Паралімпіада-2022
Паралімпіада-2024: Україну представлятимуть 140 спортсменів у рекордних 17 видах спорту
14:54
Росіяни знищили унікальну "зелену школу" на Херсонщині, атакувавши її двічі за пів дня
14:37
військовий квиток, мобілізація
В Україні запроваджують експериментальні зміни щодо військового обліку: подробиці
14:35
Оновлено
На Київщині затримали двох начальників ТЦК за підозрою у хабарництві: під час обшуків у них виявили понад $1,2 млн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV