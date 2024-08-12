Умєров та міністр оборони Франції Лекорню поговорили телефоном: про що говорили
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Говорили про ситуацію на фронті
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню на своїй сторінці у соцмережі Х.
Під час розмови, як зазначив Лекорню, вони обговорювали розвиток подій на фронті та подальші кроки з боку Франції щодо підтримки України.
"Обговорювали з моїм колегою Рустемом Умєровим розвиток подій на фронті та подальші дії щодо підтримки України з боку Франції", – зазначив він.
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