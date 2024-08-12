Умєров та міністр оборони Франції Лекорню поговорили телефоном: про що говорили

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню на своїй сторінці у соцмережі Х.

Під час розмови, як зазначив Лекорню, вони обговорювали розвиток подій на фронті та подальші кроки з боку Франції щодо підтримки України.

"Обговорювали з моїм колегою Рустемом Умєровим розвиток подій на фронті та подальші дії щодо підтримки України з боку Франції", – зазначив він.