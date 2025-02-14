Умєров у Брюсселі зустрівся з Лекорню та Каєю Каллас: обговорили спільні проєкти у сфері ОПК і безпеку Європи
Міністр оборони України Рустем Умєров у Брюсселі провів розмову з французьким колегою Себастьяном Лекорню та віцепрезиденткою Єврокомісії Каєю Каллас
Про це Умєров повідомив у Facebook.
З міністром оборони Франції Лекорню вони обговорили розвиток спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу.
За словами Умєрова, серед ключових напрямків співпраці передові системи ППО та ракети до них, виробництво боєприпасів та авіаційне озброєння.
Міністри обговорили механізми впровадження та фінансування цих проєктів, а також приділили увагу обслуговуванню французьких систем озброєння, які вже працюють на полі бою, зокрема, САУ Caesar.
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Фото: Рустем Умєров
Умєров також розповів про зустріч з Каєю Каллас, під час якої говорили про безпеку Європи.
Зокрема, йшлось про те, що Україні та ЄС разом потрібно посилювати оборонні бюджети, зміцнювати сили безпеки й оборони, нарощувати обсяги виробництва та активніше розробляти нові зразки озброєнь, а також вчитися на досвіді України у війні проти Росії.
"Україна була і залишається на стратегічному шляху до Європи. Ми рішуче відстоюємо свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Від Каї Каллас почув чітке розуміння ситуації та підтримку", – написав міністр оборони.
За його словами, наразі триває робота над новими ініціативами ЄС для підтримки України, які будуть представлені навесні.
Фото: Рустем Умєров
- Перед засіданням Ради Україна-НАТО Рустем Умєров також провів розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої наголосив, що Україна не відмовляється від курсу на вступ у НАТО.
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