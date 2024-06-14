Уночі на дах парламенту Польщі проникли невідомі

Про це повідомив маршалок Сейму Польщі Шимон Головня, передає кореспондент Укрінформ.

"Стався інцидент, хтось був на даху там, де не мав бути, тому що о третій чи четвертій ночі нікого не повинно бути на даху парламенту", - зазначив він.

За словами спікера польського парламенту, з великою ймовірністю можна припустити, що це не була стороння особа, а хтось, хто мав право перебувати в сеймі.

Головня сказав, що очікує на доповідь від охорони, щоб з'ясувати деталі інциденту.

Radio Zet неофіційно повідомляє, що мова може йти про одного з депутатів від правої партії "Суверенна Польща", передає телеграм-канал "Нова Польща". За інформацією радіостанції, він міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння.