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Уночі на дах парламенту Польщі проникли невідомі

14 червня, 2024 п'ятниця
14:05
Світ Прапор Польщі

Вночі 14 червня невідомі проникли на дах парламенту Польщі. Ймовірно, це міг бути хтось із депутатів сейму

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Про це повідомив маршалок Сейму Польщі Шимон Головня, передає кореспондент Укрінформ.

"Стався інцидент, хтось був на даху там, де не мав бути, тому що о третій чи четвертій ночі нікого не повинно бути на даху парламенту", - зазначив він.

За словами спікера польського парламенту, з великою ймовірністю можна припустити, що це не була стороння особа, а хтось, хто мав право перебувати в сеймі.

Головня сказав, що очікує на доповідь від охорони, щоб з'ясувати деталі інциденту. 

Radio Zet неофіційно повідомляє, що мова може йти про одного з депутатів від правої партії "Суверенна Польща", передає телеграм-канал "Нова Польща". За інформацією радіостанції, він міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння.

  • Збройні сили Польщі вночі 14 червня підіймали у небо винищувачі через російські удари по території України. Там заявили про "напружену ніч" для польської системи ППО.
Теги:
Польща
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