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У Польщі заявили про "напружену ніч" для їх системи ППО через ракетні удари РФ по Україні

14 червня, 2024 п'ятниця
06:50
Війна з Росією Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю

Збройні сили Польщі вночі 14 червня підіймали у небо винищувачі через російські удари по території України. Там заявили про "напружену ніч" для польської системи ППО

Зміст

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

"Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів крилатими ракетами та безпілотниками по об’єктах, розташованих, зокрема, у західній частині України", - йдеться у повідомленні.

Польські військові заявили, що розпочали усі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування ЗС Польщі "постійно моніторить ситуацію".

  • Російська терористична армія увечері четверга, 13 червня, запустила на територію України "шахеди", також був зафіксований зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Теги:
Світ
Польща
ППО
безпілотник
ракетний удар
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