У Польщі заявили про "напружену ніч" для їх системи ППО через ракетні удари РФ по Україні

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

"Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів крилатими ракетами та безпілотниками по об’єктах, розташованих, зокрема, у західній частині України", - йдеться у повідомленні.

Польські військові заявили, що розпочали усі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування ЗС Польщі "постійно моніторить ситуацію".