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Уряд Британії хоче визнати жінконенависництво як одну з форм тероризму

Марія Науменко
18 серпня, 2024 неділя
13:00
Світ жінки дивляться телевізо

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер розпорядилася визнати жінконенависництво формою тероризму на законодавчому рівні

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Про це інформує The Guardian.

Купер наголосила на необхідності перегляду антитерористичної стратегії з метою боротьби з насильством щодо жінок і дівчат, виявлення прогалин у чинному законодавстві та вивчення нових ідеологій.

Згідно з пропозиціями, закон зобов'яже вчителів направляти учнів, яких вони підозрюють у крайній мізогінії, до антитерористичної програми уряду Великої Британії Prevent.

"Занадто довго уряди не могли протидіяти зростанню екстремізму як в Інтернеті, так і на наших вулицях, і ми бачимо, як зростає кількість молодих людей, радикалізованих в Інтернеті. 

Підбурювання до ненависті всіх видів руйнує і підриває саму тканину наших спільнот і нашої демократії", - наголосила Купер.

За її словами, в останні роки боротьба з екстремізмом була сильно ослаблена, "саме тоді, коли вона була найбільш необхідна".

"Саме тому я доручила міністерству внутрішніх справ провести швидкий аналітичний спринт щодо екстремізму, скласти карту і відстежувати екстремістські тенденції, зрозуміти факти про те, що працює, щоб підірвати та відвернути людей від екстремістських поглядів, і виявити будь-які прогалини в існуючій політиці, які необхідно усунути, щоб боротися з тими, хто просуває шкідливі й ненависницькі переконання і насильство", - додала вона.

Купер зазначила, що "ця робота ляже в основу нового стратегічного підходу до протидії екстремізму з боку уряду, який тісно співпрацюватиме з громадами задля досягнення консенсусу і надання імпульсу для реалізації наших планів".

Очікується, що огляд буде завершено цієї осені в рамках нової стратегії протидії екстремізму, яку Міністерство внутрішніх справ планує представити наступного року.

За інформацією Національної ради начальників поліції, насильство над жінками та дівчатами набуло статусу надзвичайної ситуації національного масштабу.

Що відомо про масові заворушення у Британії

29 липня 2024 року в містечку Саутпорт поблизу Ліверпуля 17-річний син вихідців з Руанди Аксель Муганва Рудакубана прийшов до танцювального клубу та зарізав трьох неповнолітніх дівчат і поранив ще 8 дітей.

Вихідними, 3-4 серпня 2024 року, у Великій Британії мали місце масові заворушення та пошкодження майна, в які переросли попередні вуличні протести з приводу вбивства трьох дітей в танцювальному клубі міста Саутпорт.

5 серпня Стармер заявив, що Велика Британія створить "постійну армію" спеціалізованих поліцейських, які боротимуться з заворушеннями.

11 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скасував запланований відпочинок наступного тижня, аби зосередитися на боротьбі з хвилею заворушень, що охопила країну.

Теги:
політика
Велика Британiя
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