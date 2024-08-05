Уряд Туреччини проведе переговори з Instagram після блокування соцмережі в країні

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок був зроблений після того, як високопоставлений турецький чиновник звинуватив Instagram у блокуванні публікацій зі співчуттями після вбивства Ісмаїла Ганії, лідера ХАМАСу.

Міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу сказав, що Туреччина висловила певну чутливість щодо дотримання турецьких законів на попередній зустрічі з представниками Instagram минулого тижня.

"Внаслідок блокування Instagram у Туреччині мільйони людей позбавляються своїх повсякденних способів спілкування з сім’єю та друзями, а компанії більше не можуть охоплювати своїх клієнтів у той самий спосіб. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб відновити наші послуги", — сказав прессекретар Meta.

Глава відділу комунікацій Туреччини Фахреттін Алтун розкритикував Instagram за ймовірну цензуру, через те, що він заборонив публікації співчуття Ганії після його вбивства.

Тисячі людей на X протестували проти заборони доступу з турецькими хештегами "accessban, bringinstagramback, ecommercehalted", вони увійшли в список найпопулярніших у Туреччині після заборони.