Уряд в Нідерландах буде центристський, але третина парламенту буде правою, - бельгійський дипломат Коваль
Новий уряд в Нідерландах буде центристського характеру, я б сказав, ліберально-соціального формату чи політичного спрямування
Про це розповів бельгійський дипломат українського походження Зенон Коваль у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.
"Якщо дивитися на результати, воно більше так. Уряд буде центристського характеру, я би сказав, ліберально-соціального формату чи політичного спрямування. Але не забуваємо, що крайньоправі партії все ж таки в тому парламенті, який нараховує 150 депутатів, вони будуть мати понад 40 депутатів своїх. Це значна кількість", - сказав він.
Коваль розповів, за яких умов лідер партії переможця Роб Єттен приїде до Києва.
"Щоб він приїхав до Києва, перше треба, щоб сформувався уряд і щоб він був призначений прем'єром. Я думаю, що прем'єром він буде, але формування уряду може затягнутися. Ви знаєте, що в Бельгії уряд, не цей, але попередній, чекали понад 500 днів, щоб сформувався уряд. Новий уряд після виборів, так? Бо старий далі діє, не треба забувати", - зазначив дипломат.
На його думку, в Нідерландах такий сценарій може бути, може не 500 днів, але може потривати 200 днів, 300 днів.
"Хіба б Єттен, і він дуже здібний є, ще раз показав, що в нього є належні якості і переконливість, щоби згуртувати довкола цього центру ліберально-соціальну політику і ліберально-соціальні партії і трошки швидше підійти до діла, але це важко сьогодні сказати", - підсумував Коваль.
- У середу, 29 жовтня, у Нідерландах відбулися позачергові парламентські вибори. На них перемогла соціал-ліберальна партія D66, перемагаючи партію правого популіста Герта Вілдерса.
