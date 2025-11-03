Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Уряд в Нідерландах буде центристський, але третина парламенту буде правою, - бельгійський дипломат Коваль

Євген Козярін
3 листопада, 2025 понедiлок
17:30
Світ вибори у Нідерландах

Новий уряд в Нідерландах буде центристського характеру, я б сказав, ліберально-соціального формату чи політичного спрямування

Зміст

Про це розповів бельгійський дипломат українського походження Зенон Коваль у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

"Якщо дивитися на результати, воно більше так. Уряд буде центристського характеру, я би сказав, ліберально-соціального формату чи політичного спрямування. Але не забуваємо, що крайньоправі партії все ж таки в тому парламенті, який нараховує 150 депутатів, вони будуть мати понад 40 депутатів своїх. Це значна кількість", - сказав він.

Коваль розповів, за яких умов лідер партії переможця Роб Єттен приїде до Києва.

"Щоб він приїхав до Києва, перше треба, щоб сформувався уряд і щоб він був призначений прем'єром. Я думаю, що прем'єром він буде, але формування уряду може затягнутися. Ви знаєте, що в Бельгії уряд, не цей, але попередній, чекали понад 500 днів, щоб сформувався уряд. Новий уряд після виборів, так? Бо старий далі діє, не треба забувати", - зазначив дипломат.

На його думку, в Нідерландах такий сценарій може бути, може не 500 днів, але може потривати 200 днів, 300 днів.

"Хіба б Єттен, і він дуже здібний є, ще раз показав, що в нього є належні якості і переконливість, щоби згуртувати довкола цього центру ліберально-соціальну політику і ліберально-соціальні партії і трошки швидше підійти до діла, але це важко сьогодні сказати", - підсумував Коваль.

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 листопада
18:12
Аналітика
Укрзалізниця, вагон
Квитки мали би бути у 3,5 раза дорожчі: чому УЗ потребує бюджетного фінансування і як "3000 км безкоштовно" може їй зашкодити
18:07
Приставили до обличчя військового ніж і викрутку та обікрали: у Києві затримали двох підозрюваних
18:00
OPINION
Для Путіна брехня — єдиний вихід
17:44
Михайло Борисович Резнік
Помер президент асоціації Укравтопром Михайло Резнік
17:43
вежа Торре-дей-Конті
У Римі поблизу Колізею частково обвалилася старовинна вежа, є постраждалі
17:42
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
"Є три кола засобів": генерал Романенко розповів про особливості ППО довкола Москви
17:29
Ексклюзив
дрон, безпілотник ЗСУ
Зі стратегією поки проблеми, але "кінь вже трохи повалявся": Гудименко про об'єднання ДОТ і АОЗ
17:21
Білорусь вертоліт
У Білорусі заявили про готовність відправити "миротворців" в Україну
16:52
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбулося 83 бої, 32 - на Покровському напрямку
16:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:18
безпілотний авіакомплекс
Міноборони майже завершило кампанію закупівель на 2025 рік, затримок немає, - заступник міністра Шевцов
16:18
"Ніколи не боявся їхати будь-куди": на фронті загинув фотограф та військовий Костянтин Гузенко
16:17
Ексклюзив
"Орешник"
"У росіян немає проблем з Калінінграда дістати до будь-чого в Литві": журналістка про погрози "Орешніком"
16:15
Ексклюзив
Володимир Горбач
Сі Цзіньпін не ставить себе на одну дошку з іноземними лідерами, - політаналітик Горбач
16:11
Партнерський матеріал
Панорама прифронтового Покровська
Про стабілізацію ситуації в Покровську говорити зарано, там тривають активні бої, — Мусієнко
16:05
АОЗ об’єднується ДОТ
В АОЗ пояснили, як відбуватиметься об’єднання з ДОТ: без скорочень і за єдиною структурою
16:04
OPINION
Санкції США проти Росії: це тільки початок
15:37
Російська дезінформація
Пропаганда РФ поширила фейк, ніби командування покарало українського військового "за пияцтво" привʼязавши до дерева, - ЦПД
15:34
ЄС ППО
ЄС затвердить п’ятий транш фінансової допомоги Україні в рамках Ukraine Facility
14:55
СБУ заочно оголосила підозру бойовику РФ, який вирізав "Z" на чолі військовополоненого українця
14:39
Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко
Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох воїнів ЗСУ, які безперервно перебували на одній позиції 165 діб
14:29
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Росіяни вибили практично все, що у нас могло випускати балістику, - авіаексперт Романенко
14:00
OPINION
Якщо країна для президента — такий складний тягар, то чому він знову хоче на вибори?
13:42
Євгеній Шевченко
ДБР направило до суду справу нардепа Шевченка за держзраду та привласнення коштів
13:41
Огляд
Третину життя провела в радянських таборах: минає 111 років з дня народження зв'язкової Шухевича – Катерини Зарицької
13:40
На ТОТ масово відкривають памʼятники й меморіали на честь учасників війни проти України, - ЦПД
13:12
ракета Storm Shadow
Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow, - Bloomberg
13:08
Зеленський
Зеленський підписав закон, який дозволяє підприємствам ОПК бронювати працівників із проблемами з військовим обліком
13:02
Ексклюзив
зенітно ракетний комплекс Patriot
У нас всього з десяток Patriot, які здатні працювати по ворожій балістиці: авіаексперт Романенко про нарощування РФ балістичних ударів по Україні
12:53
Погода з Наталкою Діденко
На заході та півночі — дощі, на решті території — без опадів: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 4 листопада
12:35
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб запропонував Трампу та Путіну зустрітися на саміті G20 у ПАР
12:17
Китайські НПЗ відмовляються від нафти з РФ після санкцій США проти "Роснафти" та "Лукойлу", - Bloomberg
12:02
OPINION
блог Тарас Шамайда
Чому Верховна Рада має без зволікань ухвалити законопроєкт 14120 про Хартію мов
11:56
Ексклюзив
На фоні 20 млрд грн збитків УЗ, це антидержавна політика: нардепка Клименко про програму "безкоштовних 3000 км"
11:51
Звинувачують у розпалюванні ненависті: у Польщі затримали антиукраїнського стрімера Назара
11:25
Оновлено
Атака на НПЗ біля міста Слов'янськ-на-Кубані у РФ
Сили оборони вразили нафтопереробний завод в російському Саратові
11:10
Александар Вучич
"Ви знаєте, хто підтримує нашу територіальну цілісність, а хто ні": Вучич пояснив, чому не розриває зв'язки з РФ
11:06
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
Унаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох областях: ситуація в енергосистемі 3 листопада
10:26
Ексклюзив
"Мені цікаво, кілометри в плацкарті дорівнюють кілометрам в СВ чи купе?": Фурса вважає популізмом ідею безкоштовних подорожей для українців від УЗ
10:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не дасть використати заморожені російські активи, а Трамп поки не розглядає угоду про "томагавки". Акценти світових ЗМІ 3 листопада
Більше новин
