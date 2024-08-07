Уряд Вельсу вперше в історії очолила жінка
Після голосування парламент Вельсу затвердив першим міністром Елунед Морган. Вона стала першою жінкою, яку призначили на цю посаду
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що парламент Вельсу був відкликаний з літніх канікул, щоб затвердити кандидатуру Морган. Це сталося після того, як Вон Гетінг пішов у відставку.
Парламентарії мали змогу взяти участь у голосуванні віртуально, зокрема з-за кордону.
Тепер кандидатуру Морган має остаточно затвердити король Великої Британії Чарльз ІІІ.
Як пише видання, Елунед Морган стала лідером Лейбористської партії Вельсу минулого місяця. З травня 2021 року вона обіймала посаду міністра охорони здоров’я.
- Нагадаємо, у червні на президентських виборах у Мексиці вперше в історії країни перемогла жінка - фізик зі ступенем доктора енергетики, ексмер столиці Мехіко, член групи кліматологів ООН, нобелівська лауреатка Клаудія Шейнбаум.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.94 Купівля 40.94Продаж 41.4
- EUR Купівля 44.68Продаж 45.39
- Актуальне
- Важливе