Уряд Вельсу вперше в історії очолила жінка

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що парламент Вельсу був відкликаний з літніх канікул, щоб затвердити кандидатуру Морган. Це сталося після того, як Вон Гетінг пішов у відставку.

Парламентарії мали змогу взяти участь у голосуванні віртуально, зокрема з-за кордону.

Тепер кандидатуру Морган має остаточно затвердити король Великої Британії Чарльз ІІІ.



Як пише видання, Елунед Морган стала лідером Лейбористської партії Вельсу минулого місяця. З травня 2021 року вона обіймала посаду міністра охорони здоров’я.