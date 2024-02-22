"Уряди налаштовані на розв'язання проблемних питань": Кулеба зустрівся з представниками польської влади
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з керівником кабінету премʼєр-міністра Польщі Павлем Грасем і головою комісії у закордонних справах сейму Павлем Ковалем у Варшаві. Сторони обговорили ситуацію на кордоні
Про це очільник українського МЗС повідомив у соцмережі Х.
За словами міністра, обидва уряди налаштовані на вирішення проблемних питань.
"Ціную рішення, які дозволять безперешкодно доставляти в Україну військові та гуманітарні вантажі", - додав він.
Кулеба також зазначив, що обговорив з представниками влади Польщі спільні зусилля щодо нарощування військових постачань.
"У Києві і Варшаві є чітке розуміння, хто є нашим спільним ворогом", - підкреслив міністр.
Що відомо про протести на українсько-польському кордоні
7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
Перед тим польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
Причиною поновлення протестів один з організаторів акції Роман Кондрув зазначив те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.
12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
Із 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.
Удень 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.
Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська почали пропускати легковики.
21 лютого президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення стосовно ситуації на польсько-українському кордоні. Він ініціював зустріч керівників України та Польщі на кордоні.
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