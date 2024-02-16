"Уся Європа буде під загрозою": віцепрезидентка США Гарріс вважає, що в разі поразки України Путін нападе на ЄС

Про це повідомляє Європейська правда.

Гарріс наголосила, що питання збереження підтримки України має бути пріоритетним, запропонувавши уявити наслідки, якби Вашингтон вчинив інакше.

"Уявіть, якщо Америка повернеться спиною до України, облишить своїх союзників та облишить зобов’язання за Вашингтонським договором", – зауважила віцепрезидентка.

На її думку, відмову в допомозі Україні, у Росії сприймуть як запрошення до продовження агресії, яка може поширитися на країни Євросоюзу.

"Історія доводить, що коли ми не реагуємо, коли агресор безкарно вдирається до свого сусіда – він продовжить йти далі. А у випадку Путіна це означає, що вся Європа буде під загрозою", – наголосила вона.

Зокрема, Гарріс додала, що "якщо ми не зможемо спричинити серйозні наслідки для Росії", це слугуватиме як запрошення до агресії для інших держав, включно з Китаєм.