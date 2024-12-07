В адміністрації США немає аргументів, які би примусили Путіна змінити переговорну позицію, - Портников

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері Еспресо.

За його словами, Трамп може ініціювати перемовний процес з Путіним, але невідомо, чи Росія погодиться на це. Навіть якщо РФ погодиться на переговори зі США, невідомо, чи цей процес буде результативним.

"До цього часу Росія продовжувала повторювати всі умови, які висувала ще до великого нападу на Україну. У своєму останньому інтерв'ю Такеру Карлсону, очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров повторив всі ультимативні вимоги, які він і Путін висувають Україні та Заходу з 2022 року. Нічого не змінилося. Російське політичне керівництво впевнене, що має розмовляти з Україною та Заходом виключно мовою ультиматумів", - зазначив він.

Коментуючи інтерв'ю Карлсона з Лавровим, Портников пояснив, що можливо Трамп хоче послухати, що Путін запропонує, щоб зрозуміти, до чого готуватися. Адже було кілька таких розвідувальних розмов, наприклад, федерального канцлера Олафа Шольца з Путіним, де президент РФ повторював канцлеру Німеччини все те саме, що завжди говорив.

"Пресслужба Кремля точно розуміла, як побудувати повідомлення про зустріч з Шольцем: мовляв, нічого нового не відбувається, ті ж вимоги про виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, демілітаризацію, денацифікацію. Лавров при зустрічі з Карлсоном повторює ті ж самі тези. Він навіть на міліметр не зсувається до реальної переговорної позиції. Це те, до чого має бути готовий Дональд Трамп. Ви ж не думаєте, що раптом Путін скаже Трампу: "Ми вже про це не думаємо. Давайте просто заморозимо війну на лінії зіткнення. Це нас влаштовує. Ми більше нічого від України не хочемо, це вже не питання про НАТО, чи про території, які ми оголосили своїми." Нічого в заявах Путіна не передбачає такої поведінки. Можна себе заспокоювати, що це переговорна позиція, яка може змінитися з початком самих перемовин, що РФ насправді дуже зацікавлена у розмові з Трампом, а сама займає таку жорстку переговорну позицію, щоб було від чого відступати. Але ж це самонавіювання", - резюмував Портников.