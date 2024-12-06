Лавров в інтерв'ю Карлсону висунув умови для завершення війни проти України

Відео з інтервʼю зʼявилось на сайті Такера Карлсона.

"Ми не говоримо про винищення жодного населення. Не ми розпочинали цей конфлікт. Протягом багатьох років ми попереджали про те, що наближення НАТО до наших кордонів створить проблему... Для миру в Україні не повинно бути жодного НАТО, військових баз та навчань за участю іноземних військ", - заявив Сергій Лавров.

Очільник МЗС Росії під час розмови також просував наративи про "гібридну війну" США та Росії, порушення Україною "мінських домовленостей" і те, що для закінчення війни потрібно враховувати "реалії на землі" та "конституцію РФ".

"Трамп дуже доброзичливий у розмові, але це не означає, що він налаштований проросійськи. Дехто намагається представити його таким. Проте кількість антиросійських санкцій, введених при адміністрації Трампа, була дуже великою", - заявив Лавров щодо новообраного президента США.

За словами представника терористів, Росія буде "судити" про адміністрацію Трампа за конкретними кроками, а Джо Байден нібито хоче йому залишити "тяжку спадщину".

Russia’s longtime foreign minister describes the war with the United States and how to end it.



(0:00) Is the US at War With Russia?

(12:56) Russia’s Message to the West Through Hypersonic Weapons

(17:47) Is There Conversation Happening Between Russia and the US?

(23:18) How Many… pic.twitter.com/0UkkNjAkhw — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 5, 2024