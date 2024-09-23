В американському штаті Алабама невідомі зчинили стрілянину: 4 людини загинули, 17 поранені

Про це повідомляє CNN.

За словами начальника поліції Бірмінгема Скотта Термонда, кілька людей під'їхали до місця події, вийшли з автомобілів і відкрили вогонь по натовпу. Після цього вони сіли назад в машину і зникли.

На думку правоохоронців, стрільці планували влучити в одну людину, а інші жертви потрапили під перехресний вогонь.

"Хтось був готовий заплатити гроші за те, щоб цю людину вбили", - заявив Термонд.

Департамент поліції Бірмінгема веде розслідування, залучивши до нього ФБР та інші відомства. Поліція просить всіх, хто володіє інформацією, надати її слідчим.

Згідно з прес-релізом департаменту поліції, "вважається, що стрільці використовували пристрої для переобладнання кулеметів". Ці пристрої перетворюють напівавтоматичні пістолети на автоматичну зброю.

Прокуратура США в Бірмінгемі оголосила про ініціативу боротьби з цими пристроями в липні. Федеральний уряд вважає їх незаконною автоматичною зброєю, володіння якою є злочином.

За даними Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами, конвертери "можуть перетворити напівавтоматичні пістолети і гвинтівки на повністю автоматичну зброю менш ніж за 60 секунд".

Насильство із застосуванням зброї в Бірмінгемі досягло "епідемічного рівня", заявив мер міста Рендалл Вудфін. Він висловив бажання співпрацювати з державою для вирішення цієї проблеми.

Коли поліцейські прибули на місце події в суботу ввечері, вони виявили двох чоловіків і жінку з вогнепальними пораненнями, які не реагували на постріли, і пізніше всі троє були оголошені мертвими на місці події, повідомив офіцер поліції Бірмінгема Трумен Фіцджеральд. За словами начальника поліції, з місця події було вилучено понад 100 гільз.

Четверта жертва, дорослий чоловік, помер у лікарні Університету Алабами.

За словами Стефа Фельдмана, директора Офісу Білого дому з питань запобігання насильству з використанням зброї, Білий дім координує дії з державними та місцевими органами влади у зв'язку з наслідками стрілянини.

"Президент Байден і віце-президент Гарріс приєднуються до американців по всій країні в молитві за сім'ї, які постраждали від цього безглуздого насильства, - йдеться в прес-релізі. - Американці не повинні так жити. І ми не можемо допустити, щоб це стало нормою".