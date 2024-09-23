В американському штаті Алабама невідомі зчинили стрілянину: 4 людини загинули, 17 поранені
У суботу ввечері, 21 вересня, в одному з розважальних районів Бірмінгема, штат Алабама, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 4 людини, ще 17 отримали поранення
Про це повідомляє CNN.
За словами начальника поліції Бірмінгема Скотта Термонда, кілька людей під'їхали до місця події, вийшли з автомобілів і відкрили вогонь по натовпу. Після цього вони сіли назад в машину і зникли.
На думку правоохоронців, стрільці планували влучити в одну людину, а інші жертви потрапили під перехресний вогонь.
"Хтось був готовий заплатити гроші за те, щоб цю людину вбили", - заявив Термонд.
Департамент поліції Бірмінгема веде розслідування, залучивши до нього ФБР та інші відомства. Поліція просить всіх, хто володіє інформацією, надати її слідчим.
Згідно з прес-релізом департаменту поліції, "вважається, що стрільці використовували пристрої для переобладнання кулеметів". Ці пристрої перетворюють напівавтоматичні пістолети на автоматичну зброю.
Прокуратура США в Бірмінгемі оголосила про ініціативу боротьби з цими пристроями в липні. Федеральний уряд вважає їх незаконною автоматичною зброєю, володіння якою є злочином.
За даними Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами, конвертери "можуть перетворити напівавтоматичні пістолети і гвинтівки на повністю автоматичну зброю менш ніж за 60 секунд".
Насильство із застосуванням зброї в Бірмінгемі досягло "епідемічного рівня", заявив мер міста Рендалл Вудфін. Він висловив бажання співпрацювати з державою для вирішення цієї проблеми.
Коли поліцейські прибули на місце події в суботу ввечері, вони виявили двох чоловіків і жінку з вогнепальними пораненнями, які не реагували на постріли, і пізніше всі троє були оголошені мертвими на місці події, повідомив офіцер поліції Бірмінгема Трумен Фіцджеральд. За словами начальника поліції, з місця події було вилучено понад 100 гільз.
Четверта жертва, дорослий чоловік, помер у лікарні Університету Алабами.
За словами Стефа Фельдмана, директора Офісу Білого дому з питань запобігання насильству з використанням зброї, Білий дім координує дії з державними та місцевими органами влади у зв'язку з наслідками стрілянини.
"Президент Байден і віце-президент Гарріс приєднуються до американців по всій країні в молитві за сім'ї, які постраждали від цього безглуздого насильства, - йдеться в прес-релізі. - Американці не повинні так жити. І ми не можемо допустити, щоб це стало нормою".
- 4 вересня у середній школі в американському штаті Джорджія сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло чотири людини, ще дев'ять госпіталізували. Президент США Джо Байден відреагував.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе