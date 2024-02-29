В Азовському морі горів катер ФСБ: постраждали 5 росіян
У четвер, 29 лютого, в Азовському морі загорівся катер берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ: постраждали п'ятеро окупантів
Про це інформує ГУР.
"29 лютого 2024 року в акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що вогонь охопив ходову рубку російського катера, екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу. Внаслідок пожежі постраждали п'ятеро окупантів.
"Причини пожежі на катері держави-агресора Росії, а також характер втрат противника уточнюється", - додали в ГУР.
- Того ж дня в порту російського Санкт-Петербурга загорівся криголам "Єрмак", який перебував на утилізації.
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