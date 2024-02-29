В Азовському морі горів катер ФСБ: постраждали 5 росіян

Про це інформує ГУР.

"29 лютого 2024 року в акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вогонь охопив ходову рубку російського катера, екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу. Внаслідок пожежі постраждали п'ятеро окупантів.

"Причини пожежі на катері держави-агресора Росії, а також характер втрат противника уточнюється", - додали в ГУР.