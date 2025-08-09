В Белграді знайшли та знешкодили бомбу часів Другої світової війни

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Сербії.

За інформацією відомства, боєприпас вагою близько 500 кг із понад 200 кг вибухової речовини знайшли під час робіт на будівельному майданчику в районі Белградської набережної.

Ідеться про британську авіаційну бомбу типу MC 1,000 lb Mks I, що залишилася після бомбардувань Белграда силами союзників у роки Другої світової війни.

Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачіч, коментуючи операцію, зазначив, що до неї було залучено близько 100 співробітників МВС. Серед них були пожежники, рятувальники та поліцейські, які забезпечували безпеку та координацію дій.

Для безпечного знешкодження її перевезли та підірвали в піщаній місцевості Деліблатські піски, приблизно за 50 км від Белграда.

За даними сербського МВС, з 2010 року до кінця 2024-го на території Сербії було знешкоджено майже 36 тисяч нерозірваних боєприпасів. Цей перелік включає авіаційні бомби, ракети, ручні та касетні авіаційні бомби, гранати, міни та інші вибухонебезпечні предмети.