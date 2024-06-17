В документах асоціації держав ЄС виявили карту України без Криму та частини Одещини
Під час робочої групи Дунайської комісії виявили, що карта України була зображена без Криму й частини Одеської області. Така мапа була зафіксована в документах асоціації правоохоронних органів держав-членів ЄС, пов’язаних з морським та внутрішнім судноплавством
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Зазначається, що асоціація наразі виправила некоректну мапу на своїй вебсторінці завдяки зусиллям зокрема Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури й дипломатичних установ. Також асоціація підготувала оновлені матеріали з правильним зображенням карти України до друку.
"Асоціація запевнила, що вживатиме всіх заходів для інтеграції мапи в усі свої робочі документи, а також недопущення таких порушень у майбутньому", - додають у МЗС.
- 16 січня в етері телемарафону продемонстрували мапу, де Крим позначений територією Росії.
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