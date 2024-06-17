В документах асоціації держав ЄС виявили карту України без Криму та частини Одещини

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що асоціація наразі виправила некоректну мапу на своїй вебсторінці завдяки зусиллям зокрема Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури й дипломатичних установ. Також асоціація підготувала оновлені матеріали з правильним зображенням карти України до друку.

"Асоціація запевнила, що вживатиме всіх заходів для інтеграції мапи в усі свої робочі документи, а також недопущення таких порушень у майбутньому", - додають у МЗС.