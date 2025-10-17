В ЄС досягли угоди щодо виділення €1,5 млрд на посилення оборони Європи та співпрацю з Україною

Про це йдеться в заяві Ради Європейського Союзу.

Програма EDIP має на меті підвищити оборонну готовність ЄС, зробивши європейську оборонно-технологічну промислову базу більш конкурентоспроможною.

Частину коштів — 300 млн євро — буде спрямовано на Інструмент підтримки України, який допоможе українській оборонній промисловості інтегруватися до європейського оборонного ринку.

За домовленістю, нова програма також передбачає створення першого в історії ЄС механізму безпеки постачання оборонної продукції. Також буде запроваджено централізований каталог оборонних продуктів, щоб спростити закупівлі та підвищити конкурентоздатність європейських виробників на міжнародному ринку.

Рада ЄС та Європарламент, зокрема, домовилися, що вартість компонентів, які походять з-поза меж ЄС та асоційованих країн (держав ЄЕЗ), не повинна перевищувати 35 % від оціночної вартості компонентів кінцевого продукту. Жодні компоненти не будуть закуповуватися з неасоційованих країн, які суперечать інтересам безпеки та оборони ЄС або його держав-членів.

Віцепрем'єр-міністр Данії та міністр оборони Троельс Лунд Поульсен підкреслив важливість цієї ініціативи.

"Європейська програма оборонної промисловості має ключове значення для оборонної готовності Європи. Вона посилить нашу здатність виробляти та постачати критично важливе оборонне обладнання та забезпечить можливість швидко і рішуче реагувати на дедалі складніші умови безпеки. Водночас вона поглибить наше партнерство з Україною, наблизивши її оборонну промисловість до нашої – на взаємну користь Європи та України", - заявив він.

Досягнута угода повинна бути підтверджена обома інституціями перед її офіційним прийняттям.