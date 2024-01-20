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В Естонії на кордоні з РФ вирішили побудувати лінію оборони з 600 бункерів, - ЗМІ

20 січня, 2024 субота
06:19
Світ Естонія

Естонія побудує на російському кордоні лінію оборони, що складатиметься приблизно з 600 бетонних бункерів. Це допоможе відбити можливу російську агресію

Про це пише Postimees.

Зазначається, що міністри оборони країн Балтії на зустрічі у Ризі у п'ятницю, 19 січня, домовилися, що аналогічну оборонну зону на східному кордоні створять також Латвія та Литва. Для НАТО Естонія, Латвія та Литва – це одна оперативна зона.

За словами радника віцеканцлера міністерства оборони країни Кайдо Тійтуса, об'єкти фізичного захисту на кордоні потрібні для того, щоб у разі потреби захистити територію Естонії з першого метра.

"Росія є і буде найбільшою загрозою безпеці Естонії. Війна в Україні знизила наступальну міць Росії, але, за різними оцінками, вона готова відновити її протягом двох-трьох років. Ми повинні бути готові і зробити ціну нападу на Естонію для Росії якомога вище", - сказав Тійтус.

Він додав, що об'єкти оборони потрібні на випадок можливого нападу, щоб затримати супротивника на кордоні та дати союзникам час прийти на допомогу.

Повідомляється, що бункери захистять військових від вогню супротивника та уламків снарядів. Умовою міцності бункера, що зводиться, є те, що він повинен витримувати пряме попадання снаряда калібру 152 мм.

Кожен бункер розрахований на 10 людей. Розмір бункера становить 30-35 кв. м, він спроєктований таким чином, щоб підрозділ міг протистояти ворогу протягом тривалішого періоду часу. Крім того, у кожному бункері є ще й спальне місце.

Тійтус заявив, що останніми роками Естонія облаштувала східний кордон і збудувала там захисні огорожі, але вони працюють у мирний час і, на жаль, не мають особливого ефекту у воєнний.

На якій відстані від кордону буде збудовано бетонні бункери, поки уточнюється. Начальник оперативного відділу генерального штабу сил оборони Естонії Тармо Кундла зазначив, що бункери, що будуються, ймовірно, утворюють кілька зон оборони поблизу кордону.

Точну кількість бункерів, які будуть побудовані, буде встановлено під час робіт, наразі міністерство оборони та сили оборони країни оцінюють їх приблизно у 600. Очікується, що будівництво бункерів коштуватиме приблизно 60 млн євро.

  • Нещодавно також повідомлялося, що Естонія розглядає можливість замінувати кордон із Росією, зокрема, встановити протипіхотні та протитанкові міни.
Росія
Естонія
Військові новини
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