В Індії анонсували візит Путіна до країни наприкінці 2025 року
Радник з національної безпеки Індії Аджит Довал заявив, що наприкінці цього року країну відвідає російський диктатор Володимир Путін
Про це пишуть Reuters i The Times of India.
Зазначено, що раніше в Індії анонсували візит глави Кремля наприкінці серпня.
"Ви дуже справедливо згадали, що у нас дуже особливі відносини, і ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство. У нас були контакти високого рівня, і ці зобов'язання зробили дуже значний внесок. Ми дуже схвильовані і раді дізнатися про візит президента Путіна до Індії. Я думаю, що дати вже остаточно узгоджені", – сказав Довал.
- Президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25-відсоткових мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".
- 4 серпня Трамп анонсував суттєве підвищення тарифів для Індії через те, що країна купує та перепродає величезну кількість російської нафти. В Нью-Делі назвали дії Штатів невиправданими та необґрунтованими.
- Натомість Індія розкритикувала Євросоюз та США, заявивши, що вони несправедливо відокремлюють її через закупівлю російської нафти, коли ті "торгують з Москвою, не зважаючи на війну в Україні".
- 5 серпня стало відомо, що попри погрози президента США Дональда Трампа посилити мита через купівлю російської нафти, помічники прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді цього тижня відвідають Росію.
