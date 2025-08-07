В Індії анонсували візит Путіна до країни наприкінці 2025 року

Про це пишуть Reuters i The Times of India.

Зазначено, що раніше в Індії анонсували візит глави Кремля наприкінці серпня.

"Ви дуже справедливо згадали, що у нас дуже особливі відносини, і ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство. У нас були контакти високого рівня, і ці зобов'язання зробили дуже значний внесок. Ми дуже схвильовані і раді дізнатися про візит президента Путіна до Індії. Я думаю, що дати вже остаточно узгоджені", – сказав Довал.