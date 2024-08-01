В Instagram зафіксували масовий збій: у деяких користувачів зникли дані з архівів
У соціальній мережі Instagram 1 серпня стався масовий збій, унаслідок чого деякі користувачі назавжди втратили дані з архівів
Про це повідомляє CNN.
Деякі користувачі Instagram отримали повідомлення: "Певні фотографії були назавжди видалені з архіву Stories та їх неможливо буде відновити".
Корпорація Meta, яка володіє соцмережею, відмовилася озвучувати цифру таких користувачів, додавши, що таким чином було поінформовано лише тих людей, чиї історії в архівах були втрачені.
"Ми знайшли та виправили помилку, що призвела до видалення основних моментів та архівів історій деяких користувачів. На жаль, ми не можемо відновити ці історії, і повідомляємо людей у застосунку, якщо це вплинуло на них", - сказав представник Meta.
У матеріалі акцентується, для збереження важливих спогадів варто створювати резервні копії відео чи фото поза застосунками, не дивлячись на те, яким надійним є продукт.
Водночас у Meta додали, чорний екран із повідомленням про помилку зникне до липня 2025 року.
- 20 червня соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, запустила нову функцію: користувачі зможуть проводити онлайн-трансляції лише для списку "близьких друзів".
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