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В Instagram зафіксували масовий збій: у деяких користувачів зникли дані з архівів

Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
21:16
Світ телефон

У соціальній мережі Instagram 1 серпня стався масовий збій, унаслідок чого деякі користувачі назавжди втратили дані з архівів

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Деякі користувачі Instagram отримали повідомлення: "Певні фотографії були назавжди видалені з архіву Stories та їх неможливо буде відновити".

Корпорація Meta, яка володіє соцмережею, відмовилася озвучувати цифру таких користувачів, додавши, що таким чином було поінформовано лише тих людей, чиї історії в архівах були втрачені.

"Ми знайшли та виправили помилку, що призвела до видалення основних моментів та архівів історій деяких користувачів. На жаль, ми не можемо відновити ці історії, і повідомляємо людей у застосунку, якщо це вплинуло на них", - сказав представник Meta.

У матеріалі акцентується, для збереження важливих спогадів варто створювати резервні копії відео чи фото поза застосунками, не дивлячись на те, яким надійним є продукт.

Водночас у Meta додали, чорний екран із повідомленням про помилку зникне до липня 2025 року.

  • 20 червня соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, запустила нову функцію: користувачі зможуть проводити онлайн-трансляції лише для списку "близьких друзів".
Теги:
Україна
Технології
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