В Іраку сталася пожежа в ТЦ: загинуло щонайменше 60 людей

Про це повідомляє Reuters.

"Ми склали список з 59 жертв, чиї особи були підтверджені, але одне тіло було настільки обгорілим, що його було надзвичайно важко ідентифікувати", - повідомив представник міської служби охорони здоров'я.

За словами одного з чиновників, під завалами ще лишаються тіла людей.

Причина пожежі наразі невідома, але, за словами губернатора провінції, попередні результати розслідування буде оголошено протягом 48 годин.

"Ми подали позови проти власника будівлі та торговельного центру", - додав він.