В Ірані стався вибух на вугільній шахті, спровокований витоком метану: 30 людей загинуло, 17 поранені

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з повідомленням, аварія сталася на вугільній шахті в місті Табас, приблизно за 540 км на південний схід від столиці Ірану Тегерана. На момент аварії на шахті працювало близько 70 людей.

Іранська влада спрямувала на місце події рятувальників, які продовжують пошуки зниклих шахтарів. Президент Ірану Масуд Пезешкян висловив співчуття родинам загиблих, а також доручив розпочати розслідування інциденту.

У виданні зазначили, що це не перша трагічна подія на шахтах Ірану. За останні роки на шахтах відбувалося багато аварій, які забрали життя десятків шахтарів.

Основною причиною таких інцидентів є недотримання стандартів безпеки і слабка інфраструктура гірничодобувних районів.