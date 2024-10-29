В Ірані стратили громадянина країни ЄС: Боррель відреагував
Німецько-іранського громадянина Джамшида Шармахда було страчено в Ірані за звинуваченням у корупції, пов'язаної з терактом 2008 року
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Зазначається, що Шармад був засуджений до смертної кари в лютому 2023 року після вироку Ісламського революційного суду Ірану за звинуваченнями в його причетності до смертоносного нападу на мечеть у Ширазі в 2008 році, в результаті якого загинули 14 людей.
Однак, як пише видання, офіційний вирок подали у менш чітких формулюваннях і використали універсальний термін "поширення корупції". Також чоловіка звинуватили в контакті з "офіцерами ФБР і ЦРУ" і в "спробі зв'язатися з ізраїльськими агентами Моссада".
Водночас Тегеран чоловіка в тому, що він є "ватажком терористичної організації "Тондар", яка керувала збройними і терористичними діями в Ірані з Америки".
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель відреагував на страту ірансько-німецького громадянина й "рішуче засудив" його вбивство.
"ЄС рішуче виступає проти смертної кари завжди і за будь-яких обставин. Це порушення права на життя та остаточне заперечення людської гідності", - наголосив він.
- Протягом минулого року в Ірані стратили щонайменше 834 людини. Це на 43% більше, ніж у 2022 році. Офіційно вирок оголосили лише у 15% випадках.
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