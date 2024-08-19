В іранських в'язницях за день стратили 8 людей, - правозахисники

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, група, яка стежить за порушеннями прав етнічної меншини Ірану, Haalvsh повідомила, що вранці 19 серпня у центральній в'язниці Ірану повісили трьох белуджів і двох афганців.

"Їх звинувачення варіювалися від вбивства до перевезення наркотиків", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Іранська правозахисна група повідомила, що троє чоловіків були страчені у в’язниці в південному місті Шираз за аналогічними звинуваченнями.

Правозахисники кажуть, що у 2024 році в Ірані стратили щонайменше 376 людей.