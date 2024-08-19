В іранських в'язницях за день стратили 8 людей, - правозахисники
Іранські правозахисні групи повідомляють, що у понеділок, 19 серпня, у вязницях стратили щонайменше 8 людей
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Так, група, яка стежить за порушеннями прав етнічної меншини Ірану, Haalvsh повідомила, що вранці 19 серпня у центральній в'язниці Ірану повісили трьох белуджів і двох афганців.
"Їх звинувачення варіювалися від вбивства до перевезення наркотиків", - йдеться у повідомленні.
Тим часом Іранська правозахисна група повідомила, що троє чоловіків були страчені у в’язниці в південному місті Шираз за аналогічними звинуваченнями.
Правозахисники кажуть, що у 2024 році в Ірані стратили щонайменше 376 людей.
- Протягом минулого року в Ірані стратили щонайменше 834 людини. Це на 43% більше, ніж у 2022 році. Офіційно вирок оголосили лише у 15% випадках.
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