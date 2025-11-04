В Ірландії пропонують скоротити термін проживання біженців з України в держжитлі

Про це пише RTE.

З 2022 року в Ірландії тимчасовий захист отримали понад 120 тис. українських біженців, 83 тис. із них залишаються в країні.

В уряді заявили, що доступні місця можуть вичерпатися вже цього місяця за статистикою прибуття українців – майже 50 щодня.

Водночас шукачі притулку, які працюють, мають робити щотижневий фінансовий внесок у вартість проживання в державному житлі. Ірландський уряд розглядає такі внески сумою від €15 до €238 на тиждень залежно від доходу. Очікується, що запровадження системи триватиме від 9 до 12 місяців.

"Якщо статистика продовжуватиме зростати, як ми бачили у вересні та жовтні, нам доведеться почати шукати нові варіанти житла", – заявив міністр юстиції Джим О’Каллахан.