В Італії заарештували ісламіста з Таджикистану, який часом видавав себе за українця

Про це повідомляє АР.

Поліція повідомила, що він був заарештований після приземлення рейсу з Ейндховена, Нідерланди, в рамках посилених заходів безпеки в Римі через війну між Ізраїлем і ХАМАС.

У міжнародному ордері на арешт затриманого, ідентифікованого лише як 32-річного С.І., звинувачували в тому, що він поїхав до Сирії воювати на боці ІД у 2014 році, пише ANSA.

Чоловік, якого називають активним членом ІД, використовував численні псевдоніми, дати народження і національності, в тому числі з Узбекистану, Киргизстану та України.