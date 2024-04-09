В Італії заарештували ісламіста з Таджикистану, який часом видавав себе за українця
У міжнародному аеропорту Рима в понеділок поліція заарештувала громадянина Таджикистану, звинуваченого у причетності до ІД – він часом видавав себе за українця
Про це повідомляє АР.
Поліція повідомила, що він був заарештований після приземлення рейсу з Ейндховена, Нідерланди, в рамках посилених заходів безпеки в Римі через війну між Ізраїлем і ХАМАС.
У міжнародному ордері на арешт затриманого, ідентифікованого лише як 32-річного С.І., звинувачували в тому, що він поїхав до Сирії воювати на боці ІД у 2014 році, пише ANSA.
Чоловік, якого називають активним членом ІД, використовував численні псевдоніми, дати народження і національності, в тому числі з Узбекистану, Киргизстану та України.
- У кінці березня в ході антитерористичної операції спецслужб Туреччини затримано 51 людину за підозрою у зв'язках із терористичним угрупованням "Ісламська держава".
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