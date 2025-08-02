В Ізраїлі велика проблема - самогубство резервістів, яких викликали знову на фронт, - експерт-міжнародник Данилов

Про це розповів в етері Еспресо Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

"У цьому році відбулася зміна начальника генштабу в Ізраїлі. Новий керівник запропонував концепцію, яка передбачала часткову окупацію Гази та черговий виклик резервістів з дому до війська. В результаті комплектація – 60%, буквально одиниці підрозділів були укомплектовані на 70%. Велика проблема з самогубствами резервістів, яких знову викликали на фронт", - розказав Сергій Данилов.

За його словами, ситуація в Україні та Ізраїлі щодо поповнення лав збройних сил – один в один.

"Я пам’ятаю трохи зверхні оцінки ізраїльських експертів про те, що на відміну від Ізраіля в Україні мобілізація йде погано. А цього року ми бачимо таку картину, коли постало питання чергового виклику на резервну службу. В Ізраїлі є загиблі серед військових, партизани та ХАМАС працюють, але давайте будемо чесними, це не така війна, яку ведуть ЗСУ, однак результат той самий", - резюмував експерт-міжнародник.