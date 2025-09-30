В міноборони Швеції відповіли, чи збираються постачати Україні винищувачі Gripen
Речник міністерства оборони Швеції Йохан Йельмстранд заявив, що питання постачання Україні винищувачів JAS 39 Gripen досі перебуває на стадії розгляду
Про це інформує Expressen.
"Робота все ще триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання", - заявив речник шведського оборонного відомства.
У виданні зазначили, що Україна зацікавлена як у моделях C/D, так і в нових літаках Gripen E.
Йельмстранд підкреслив, що між країнами триває "хороший і глибокий діалог".
- 22 вересня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна веде перемовини із союзниками про постачання винищувачів Gripen та Eurofighter.
- Біла Церква
