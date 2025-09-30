В міноборони Швеції відповіли, чи збираються постачати Україні винищувачі Gripen

Про це інформує Expressen.

"Робота все ще триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання", - заявив речник шведського оборонного відомства.

У виданні зазначили, що Україна зацікавлена як у моделях C/D, так і в нових літаках Gripen E.

Йельмстранд підкреслив, що між країнами триває "хороший і глибокий діалог".