Україна веде перемовини щодо отримання винищувачів Gripen та Eurofighter, - Умєров
Україна веде перемовини із союзниками про постачання винищувачів Gripen та Eurofighter
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Укрінформ.
"Зараз ми маємо від партнерів те, що вони дають коммітмент (домовленість або обіцянка зробити щось у майбутньому, - ред.) щодо F-16, коммітмент дають щодо "Miragе-ам", коммітменти або консультації йдуть щодо "Gripen-ам", консультації йдуть щодо "Eurofighter-ам". Тобто, це дуже гарний список платформ. І ми обговорюємо, коли вони вже почнуть це реалізовувати. Скоро в нас вже будуть результати, які ми будемо анонсувати. Сподіваюся, згодом повідомимо", - зазначив Умєров.
За його словами, у цьому плані українська влада працюватиме для нарощування спроможностей у питанні ППО.
"Ми надали їм (партнерам, - ред.) всі наші потреби, ми пояснили дуже високу чутливість цього питання. Зараз працюємо, щоб те, що вони дообладнають, домодернізують почали постачати до нас", - розповів Умєров.
Він також відзначив, що Росія використовує до 300 літаків і до 300 гелікоптерів.
"Тому ми пояснюємо своїм партнерам, скільки бригад або крил нам потрібно. У цьому плані ми їм також пояснюємо, обґрунтовуємо, які платформи нам потрібні. У цьому контексті ми працювали у минулому році над тим, щоб сфокусуватися на тренуваннях пілотів, на тому, щоб отримати платформи, розбудувати всю потрібну інфраструктуру", - зазначив міністр.
За його словами, цьогоріч фокус буде та тому, як збільшити кількість винищувачів настільки, щоб мати перевагу над ворогом у повітрі.
"Ці процеси вже налагоджені, але потребують масштабування. І з цим ми зараз працюємо. У нас є вже рішення, над якими ми разом із партнерами працюємо", - зазначив Умєров.
- Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна отримає наступну партію данських літаків F16 до кінця цього року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе