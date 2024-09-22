Україна веде перемовини щодо отримання винищувачів Gripen та Eurofighter, - Умєров

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Укрінформ.

"Зараз ми маємо від партнерів те, що вони дають коммітмент (домовленість або обіцянка зробити щось у майбутньому, - ред.) щодо F-16, коммітмент дають щодо "Miragе-ам", коммітменти або консультації йдуть щодо "Gripen-ам", консультації йдуть щодо "Eurofighter-ам". Тобто, це дуже гарний список платформ. І ми обговорюємо, коли вони вже почнуть це реалізовувати. Скоро в нас вже будуть результати, які ми будемо анонсувати. Сподіваюся, згодом повідомимо", - зазначив Умєров.

За його словами, у цьому плані українська влада працюватиме для нарощування спроможностей у питанні ППО.

"Ми надали їм (партнерам, - ред.) всі наші потреби, ми пояснили дуже високу чутливість цього питання. Зараз працюємо, щоб те, що вони дообладнають, домодернізують почали постачати до нас", - розповів Умєров.

Він також відзначив, що Росія використовує до 300 літаків і до 300 гелікоптерів.

"Тому ми пояснюємо своїм партнерам, скільки бригад або крил нам потрібно. У цьому плані ми їм також пояснюємо, обґрунтовуємо, які платформи нам потрібні. У цьому контексті ми працювали у минулому році над тим, щоб сфокусуватися на тренуваннях пілотів, на тому, щоб отримати платформи, розбудувати всю потрібну інфраструктуру", - зазначив міністр.

За його словами, цьогоріч фокус буде та тому, як збільшити кількість винищувачів настільки, щоб мати перевагу над ворогом у повітрі.

"Ці процеси вже налагоджені, але потребують масштабування. І з цим ми зараз працюємо. У нас є вже рішення, над якими ми разом із партнерами працюємо", - зазначив Умєров.