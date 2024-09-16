Цьогоріч Україна отримає ще одну партію F-16 від Данії

Про це повідомляє DR.

"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", - заявив він.

У виданні нагадали, що на початку серпня міністр оборони підтвердив отримання Україною першого літака. Попри те, що їхню кількість не розголошують, Данія взяла на себе зобов'язання поставити загалом 19 винищувачів F-16.

Як і у випадку з першою поставкою, про кількість літаків, які отримає Україна, і про дати їхньої передачі не будуть повідомляти.

"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", - підсумував Троельс Лунд Поульсен.