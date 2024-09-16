Цьогоріч Україна отримає ще одну партію F-16 від Данії
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен після візиту до Києва заявив, що Україна отримає наступну партію данських літаків F16 до кінця цього року
Про це повідомляє DR.
"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", - заявив він.
У виданні нагадали, що на початку серпня міністр оборони підтвердив отримання Україною першого літака. Попри те, що їхню кількість не розголошують, Данія взяла на себе зобов'язання поставити загалом 19 винищувачів F-16.
Як і у випадку з першою поставкою, про кількість літаків, які отримає Україна, і про дати їхньої передачі не будуть повідомляти.
"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", - підсумував Троельс Лунд Поульсен.
- 14 вересня міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен оголосив, що до Збройних Сил України вже передали 18 артилерійських установок "Богдана", розроблених за два місяці. Їхнє виробництво у липні профінансувала Данія.
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